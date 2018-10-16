«قضاء أبوظبي» تعرّف بالخدمات الرقمية لإنجاز معاملات الكاتب العدل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي محاضرة تعريفية بعنوان «الخدمات العدلية في دائرة القضاء»، ضمن مبادرة «مجالسنا»، الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي.

انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالإسهام في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

محاضرة

واستعرضت المحاضرة التعريفية التي استضافها مجلس محمد عبدالله بالعاجر الرميثي، بمنطقة السمحة في أبوظبي، الخدمات الإلكترونية والرقمية التي تقدمها إدارة الكاتب العدل والتوثيق، ودورها في تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الكثير من الوقت والجهد على المراجعين.

وتناول عبدالله الحمادي، رئيس قسم الكاتب العدل، آلية التقديم الإلكتروني لمعاملات الكاتب العدل عبر موقع دائرة القضاء، واستكمال إجراءاتها عن بعد سواء من قبل المتعامل شخصياً أو عن طريق مكاتب الطباعة، بما يسهم بشكل كبير في سهولة الوصول إلى تلك الخدمات، إذ يتيح النظام الحصول على الموافقة المسبقة على المعاملة بعد التأكد من استكمال الأوراق.