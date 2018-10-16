البواردي يبحث التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، الفريق أول الركن فرانسوا لوكوانتر رئيس هيئة الأركان الفرنسية، الذي يزور البلاد حالياً، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وأكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على تدعيم أوجه التعاون، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.