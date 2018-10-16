"مؤسسة دبي للإعلام "تنظم يوماً مفتوحاً للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي للإعلام، يوماً مفتوحاً وحملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة العديد من موظفات المؤسسة.

واشتملت الحملة التوعوية التي أقامتها المؤسسة على العديد من الفعاليات، ومن بينها إلقاء المحاضرات العلمية والاستعانة بالأطباء المتخصصين للحديث حول سبل الوقاية من المرض بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعيادات بلسم،.

إضافة إلى عرض الطرق التي يمكن للمرأة اتباعها لإجراء الفحص الذاتي، وأهمية إجراء الفحوصات المبكرة، وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بإجراء فحوصات طبية لعدد من المشاركات بالاعتماد على أحدث التقنيات، وتمت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها الموظفات حول طرق الكشف المبكر والوقاية من المرض، إضافة إلى توزيع المواد التوعوية، ومعدات الفحص الذاتي على المشاركات. و

تأتي الحملة في إطار تضامن مؤسسة دبي للإعلام مع الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، إضافة إلى مؤازرتها للحملة الوطنية للتوعية بمخاطر هذا المرض، في الوقت الذي تحتفي العديد من دول العالم باليوم العالمي لسرطان الثدي خلال أكتوبر من كل عام لنشر التوعية بالمرض الذي يصيب ما يقرب من مليوني امرأة سنوياً.

ويعد أكثر أمراض السرطان المسببة للوفيات بين النساء، علماً بأن دراسات أخرى أشارت إلى تراجعه بفضل إقبال أعداد متزايدة من النساء على إجراء الفحوص الدورية، خاصة لأولئك اللواتي تجاوزن الـ 40 عاماً، وتنصح الدراسات النساء بالحد من تناول الدهون والحرص على ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن مثالي للحد من فرص الإصابة بالمرض.