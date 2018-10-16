فرانسوا لوكوانتر يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار الفريق أول الركن فرانسوا لوكوانتر رئيس هيئة الأركان الفرنسية أمس واحة الكرامة في أبوظبي.

‎وكان في استقبال الضيف لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث اطلع خلال الزيارة على التصميم الفريد والمميز للواحة وما تحمله من مضامين البطولة والشرف.

‎واستهل لوكوانتر زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً ويستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

‎ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها مختتماً جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء دولة الإمارات.