أمطار غزيرة ومتوسطة على المناطق الشرقية والشمالية

المصدر: أبوظبي، الفجيرة - عائشة الكعبي

سقطت أمس أمطار غزيرة إلى متوسّطة على بعض المناطق الشرقية والشمالية شملت كلاً من وادي مي والحيل بالفجيرة ووادي الحلو بالشارقة، مع تكاثر السحب الركامية شمال وشرق الدولة، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص تشكل السحب خلال الأيام المقبلة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وشهدت منطقة وادي مي بإمارة الفجيرة هطول أمطار غزيرة استمرت بصورة متواصلة قرابة الساعة والنصف، مصحوبة برياح باردة وعاصفة رعدية، انهمرت على إثرها حبات البرد؛ ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب واندفاع السيول في المنحدرات الجبلية.

أجواء منعشة

عمّت المنطقة الجبلية، ما دفع الناس للخروج للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية التي خلفتها أمطار الخير والرحمة.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وقد تظهر بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، ويكون الطقس رطباً وقد يتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً في الشمال وغائماً جزئياً بوجه عام.

والرياح شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏س، مثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عُمان.

ويوم الأربعاء يكون الطقس رطباً صباحاً وغائماً جزئياً بوجه عام مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏س مثيرة للغبار أحياناً.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني أعلى درجة حرارة على الدولة أمس في منطقة ضدنا بواقع 39.4 درجة مئوية عند الساعة 9 صباحاً، وسجلت أقل درجة في جبل جيس بواقع 18.3 درجة مئوية عند الساعة 4:30 صباحاً.