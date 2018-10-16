«كليفلاند كلينك أبوظبي» يحذر من مخاطر سرطان الكبد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعرب أطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن قلقهم إزاء ارتفاع أعداد المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار حملة التوعية التي تقام خلال أكتوبر، وهو شهر التوعية بسرطان الكبد، حث الأطباء في المستشفى الجميع على إجراء فحص الكشف عن سرطان الكبد، الذي يعد من أكثر أنواع السرطان انتشاراً وخطورة، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد زيادة في أعداد المرضى الذين يعانون من الكبد الدهني، والذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وذلك بسبب ارتفاع نسب السكري والبدانة وارتفاع ضغط الدم بين السكان.

وبهذا الشأن، أكد الدكتور شيفا كومار، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في معهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى أهمية الوقاية والعلاج المبكر.

وقال: «غالباً ما يتم تشخيص سرطان الكبد في مراحل متأخرة لعدم ظهور أعراض واضحة في بداية المرض. نحن نعتمد استراتيجية تعتمد على 3 جوانب رئيسية تركز على تشجيع المرضى على القيام ببعض التعديلات الحياتية، التي تحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وتمييز المؤشرات التحذيرية والالتزام بإجراء فحص الكشف بانتظام، ومراجعة الأخصائي للحصول على العلاج المبكر في حال وجود السرطان، كما يوفر فريقنا متعدد التخصصات طيفاً واسعاً من الخيارات لتقييم حالات سرطان الكبد وعلاجها، ومن المؤكد أن العلاج يكون أكثر فعالية في حال الكشف المبكر عن المرض».