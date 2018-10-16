«دار البر» تقدم 12.7 ألف مساعدة ومشروع خيري لـ52 دولة

المصدر: دبي - البيان

كشفت جمعية دار البر أنها قدمت 12 ألفاً و759 مساعدة إنسانية ومشروعاً خيرياً، للمحتاجين والفقراء في 52 دولة حول العالم، على مدار 5 أعوام، من 2013 حتى 2017.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لـ«دار البر»: إن التكاليف الإجمالية لمساعدات الجمعية ومشاريعها الخيرية والإنسانية الخارجية، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وصلت إلى 798 مليوناً و813 ألفاً و593 درهماً.

وأشار إلى قائمة حافلة من المساعدات الخارجية قدمتها «دار البر» للعالم، خلال الأعوام الخمسة، شملت الخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات الخيرية الدينية والاجتماعية، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير المياه، وخدمات الصحة العامة.

وأكد عبد الله الفلاسي أن مساعدات «دار البر» ومشاريعها الإنسانية ممدودة بالخير والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين والمنكوبين حول العالم، على اختلاف هوياتهم الدينية والعرقية والثقافية، وللمناطق ذات الظروف الصعبة، التي تفتقر للخدمات الأساسية والبنى التحتية، بفضل تبرعات ومساهمات المحسنين وأهل الخير من أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وتشكل رسالة إنسانية حضارية إماراتية إلى العالم، تترجم تعاليم ديننا الحنيف وسياسة الدولة ورؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة .

وأوضح الفلاسي أن المساعدات الإنسانية الخارجية لـ«دار البر» في تلك الفترة غطت أثيوبيا وإرتيريا والسنغال والسودان والصومال والنيجر وأوغندا وبنين وبوروندي وتنزانيا وتوغو وتونس وجنوب أفريقيا وجيبوتي وساحل العاج وسيشيل وغامبيا وغانا وغينيا وكينيا ومالي ومصر وموريتانيا وموريشيوس .