مؤسسة وطني الإمارات تطلق الدورة الخامسة من حملة حماة العلم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات حملة حماة العلم في دورتها الخامسة لهذا العام، ضمن المبادرات الوطنية التوعوية التي يجري تنظيمها لتعزيز ثقافة احترام العلم، وتستهدف كلاً من المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمناطق السكنية في الدولة.

وتنفذ الحملة، مؤسسة وطني الإمارات للتعريف بطرق المحافظة على هيبة ومراسم العلم التي يجب مراعاتها عند التعامل واستخدام العلم، كما تستهدف الحملة 10 آلاف موظف و20 ألف طالب واستبدال 30 ألف علم.

فرق التطوع

كما تقوم فكرة مبادرة «حماة العلم» بتعزيز ثقافة احترام العلم كرمز للدولة بعدم تركه حتى يصبح بالياً بمنظر غير لائق، بالإضافة إلى توعية المجتمع بكيفية التخلص من الأعلام البالية والمتقطعة في الأماكن المختلفة على أن يتم تقسيم المتطوعين إلى فرق تطوعية على مستوى الدولة.

ولإيمان المؤسسة بدور كل فرد في المجتمع، ستنسق في هذا العام مع عدد من الشخصيات البارزة من المؤثرين في المجتمع في هذه الحملة لتصبح أكبر مشاركة شعبية وطنية يشارك فيها كل أفراد المجتمع ومن كل الفئات العمرية.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى الفئة المستهدفة من خلال حملة توعوية إعلانية ترافقها حملة إعلامية مكثفة للتعريف بـ «بروتوكول العلم» وتشجيع قيمة التعاون بين أفراد المجتمع وتعاضدهم في راية الوطن وتعزيز حس المسؤولية الوطنية.

حملة

كما أعلنت مؤسسة وطني الإمارات أن الحملة ستكون على مستوى الدولة وفي أسبوعها الأول ستنفذ زيارات ميدانية في إمارة دبي لجهات مختلفة منها أكاديمية شرطة دبي، ومواصلات الإمارات، ومدرسة السعادة للتعليم الأساسي.

بالإضافة إلى إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وكليات التقنية العليا (بنين)، وإدارة هيئة أمن الهيئات والمنشآت.

العمل الميداني

سيتم توزيع الأعلام وفقاً للخطة المرسومة للمناطق المختارة كما سيتم توثيق النزول الميداني للمتطوعين عبر التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو وذلك في المناطق التي سيتم تنفيذ الحملة فيها وفقاً لشروط معينة.

متابعة

وتنشر المؤسسة متابعات وتغطيات خاصة مع المسؤولين في الجهات الحكومية وأهالي المناطق السكنية وطلبة المدارس والمتطوعين الذين شاركوا في الحملة، من أجل تشجيع الجمهور على الانضمام ونشر ثقافة احترام العلم.