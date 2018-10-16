«خدمات المزارعين» يصدر كتيباً بطريقة «برايل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مركز خدمات المزارعين بأبوظبي بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة كتيباً تعريفياً حول الخدمات التي يقدمها بطريقة «برايل»، التي يستخدمها أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمكفوفين «العصا البيضاء» الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام.

ويتضمن الكتيب معلومات تفصيلية حول دور المركز ومهامه ومسؤولياته لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم المزارعين المواطنين وتأكيد مكانة المنتج المحلي في السوق.

حيث يمثل الكتيب خطوة أولى يعقبها إصدار العديد من الكتيبات المتخصصة في مجالات الزراعة المختلفة بطريقة «برايل» وذلك كمبادرة مجتمعية تهدف إلى تثقيف أصحاب الهمم «المكفوفين»، وتوعيتهم بأهمية الزراعة بالإضافة إلى المساهمة في دمج هذه الفئة العزيزة على قلوبنا في المجتمع.

مبادرة

وقال ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي بالإنابة: «نعتز بهذه المبادرة لدعم فئة مهمة من أصحاب الهمم، حيث إن طباعة الكتيبات ونشرات التوعية الخاصة بالمركز بطريقة برايل يمثل إحدى المساهمات المجتمعية التي يحرص عليها المركز ويضعها ضمن أولوياته المجتمعية».

مشيراً إلى أن المركز عمل على إدخال لغة الإشارة في عدد من الأفلام الإرشادية المعنية بالتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة حتى يتمكن متحدو إعاقة السمع من فهم محتوى الأفلام والاستفادة منها.

وأضاف أن مركز خدمات المزارعين جزء من المجتمع يحرص على تلبية احتياجاته والمساعدة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مؤكداً أن مساعدة أصحاب الهمم على الاندماج في المجتمع والتعايش بثقة متجاهلين إعاقتهم يمثل جانباً مهماً من التنمية المجتمعية وبناء الإنسان وتشجيعه على تخطي الصعاب التي تواجهه نتيجة إعاقته.

جهود

ومن ناحيتها قالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري مدير إدارة مكتب رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية: إنه تم طباعة هذا الكتيب بطريقة برايل ضمن جهود مؤسسة زايد العليا لدمج أصحاب الهمم ولاسيما من ذوي التحديات البصرية في المجتمع، مؤكدة حرص المؤسسة ومكتب رعاية المكفوفين على المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

وفي كل المجالات التي تهم أفراد المجتمع والإسهام من خلال مطبوعات المطبعة الوحيدة بالدولة في توصيل الرسالة التوعوية لفئات ذوي التحديات البصرية التي تستفيد من عمل المكتب، وذلك في إطار الدعم المجتمعي الذي تقدمه المؤسسة للمكفوفين.