توزيع 20 ألف كتيب توعية عن أضرار المخدرات

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

عززت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي التوعية بمخاطر المخدرات لدى طلاب المدارس، ورواد المراكز التجارية، والمساجد، بتوزيع 20 ألف كتيب تتضمن نصائح وإرشادات حول أضرار المخدرات، ضمن حملة «حياتي أغلى».

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ حملات تركز على نشر الثقافة الأمنية، وأن الكتيب تثقيفي لجميع فئات المجتمع، وبعدة لغات.

وقال المقدم سيف الجابري مدير قسم التوعية في إدارة الشرطة المجتمعية: نسعى من خلال حملات التوعية والإصدارات التثقيفية إلى نشر التوعية المجتمعة، داعياً إلى أهمية الوقاية من هذه الآفة عبر تعزيز التوعية ضد الممارسات الخاطئة وإشغال وقت فراغ الشباب بهوايات مفيدة، وتشجيع مصاحبة الأبناء المراهقين من قبل أولياء الأمور ومجالستهم وتقوية العلاقة معهم والتقرب منهم وغرس الثقة فيهم.