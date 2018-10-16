أمل القبيسي: العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

المصدر: جنيف - البيان

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، حيث أكدا أن العلاقات بين البلدين مثال ونموذج للعلاقات الأخوية.

وأكدت القبيسي أن العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتعززها روابط الأخوة والمصير المشترك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقلت القبيسي تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات إلى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي.

وأكدا خلال اللقاء التعاون القائم والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل دعم قيادتي البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتقوية العلاقات البرلمانية بين المجلسين، فضلاً عن بحث التطورات والمواقف الراهنة، إقليمياً ودولياً واستشراف مسارات تحرك الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة المقبلة من أجل دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.