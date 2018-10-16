«النعيمي الخيرية» و«دار البر» تبحثان تعزيز العمل المشترك

المصدر: عجمان - وام

بحثت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان وجمعية دار البر سبل تعزيز العمل الخيري المشترك بين الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان في مقر عمل المؤسسة، رئيس لجنة الأسر المتعففة في جمعية دار البر، علي حسن العاصي.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي: «أن التعاون المشترك في العمل الخيري يعزز سد احتياجات كل الأسر المتعففة والمستحقة ودعم تلبية فئات المجتمع المعوزة، بما يضمن لها الحياة الكريمة وفق أفضل الظروف»، لافتة إلى أن لجنة الأسر المتعففة تعد شريكاً رئيساً وداعماً مهماً لعمل المؤسسة في تحقيق أهدافها الخيرية والإنسانية منذ عدة سنوات.

وهذا يدل على الالتزام بالقيم الإنسانية النبيلة، ويعد تجسيداً لمكانة ودور الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الدولة، ودعم جهود القيادة الوطنية في رسم البسمة على وجوه المحتاجين وكفالة الأيتام ودعم الأسر المستحقة بمختلف متطلبات الحياة.

وكرّمت المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية علي حسن العاصي لجهوده المتواصلة والحثيثة لدعم تنفيذ خطط العمل الخيري الإنساني في مختلف مناطق عجمان وتوفير كل الإمكانات لتحقيقها.