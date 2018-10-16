استكمال المرحلة الثانية من مشروع طريق «شاطئ الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني أمس، عن استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق المنتزه «شاطئ الشارقة» على امتداد 3,3 كم.

وذلك في إطار تنفيذ المجلس لحزمة من مشاريع البنية التحتية الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين والنهوض بالتنمية العمرانية، مؤكداً أن الطريق بات جاهزاً أمام الحركة المرورية.

ويؤدي افتتاح الطريق، المضاء بنظام صديق للبيئة، إلى تسهيل الحركة المرورية على الشبكة الطرقية، ويعزز الفرص الاستثمارية في المناطق المحاذية له، إذ يوفر أكثر من ألف موقف للسيارات.

وقال المهندس خالد آل علي، أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: «يسعى المجلس إلى استباق حركة النمو السريع في إمارة الشارقة عبر تنفيذ جملة من المشاريع من بينها مشروع شاطئ الشارقة إلى جانب عدد من المشاريع وتطوير قدرتها على استيعاب السكان.

وأكد المهندس يوسف السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن استكمال أعمال المشروع يأتي متماشياً مع النهج الذي وضعه المجلس، في سعيه الدائم لتطوير المشاريع النوعية التي تزيد من حيوية المكان.