الزيودي: قيادتنا تولي اهتماماً بالحفاظ على البيئة

المصدر: العين - داوود محمد

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة بالحفاظ على البيئة، ينبع مما غرسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- في نفوس وعقول أبناء مجتمع الإمارات، بضرورة الحفاظ على البيئة ومصادرها.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر العالمي لرابطة التربويين في حدائق الحيوانات بالعالم في العين، بمشاركة 45 دولة ومشاركة 120 مختصاً من مختلف أنحاء العالم، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وجيمي كوبسي مدير التدريب في الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها، وغانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان بالعين، والدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين.

وأضاف: إن حماية النباتات المهددة بالانقراض، أو المعرضة للخطر حظيت بنفس القدر من الاهتمام كأشجار الغاف والقرم وغيرهما، بالإضافة إلى حماية العديد من المناطق البرية والبحرية، وإعلانها كمحميات طبيعية بهدف المحافظة على التنوع الإحيائي، ونوّه بأن دولة الإمارات سعت إلى زيادة عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسمياً، وبما يتوافق مع النسب العالمية المحددة، حيث زاد عدد المحميات من 19 في عام 2010 إلى 43 محمية في عام 2017، ارتفع عدد المحميات التي تم تسجيلها محميات أراض رطبة ذات أهمية دولية في إطار اتفاقية «رامسار» من 2 في عام 2010 إلى 7 محميات في عام 2017.