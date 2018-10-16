40 ملياراً استثمارات دبي في الاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن حجم استثمارات دبي في مشاريع الاقتصاد الأخضر يبلغ حالياً 40 مليار درهم، وسوف تصل إلى 100 مليار درهم في 2030، لافتاً إلى أن الإمارات تحتل اليوم المركز الخامس عالمياً في عدد محطات الشاحن الأخضر، وأنه يوجد في دبي حالياً 900 سيارة كهربائية و1700 سيارة هجينة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في فندق برج العرب بدبي، للإعلان عن اكتمال التحضيرات لاستضافة القمة، بحضور معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الدولة، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وتُعقد الدورة الخامسة من القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تعزيز الابتكار، قيادة التغيير» .

وذلك يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتدعم جهود الإمارات في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور إمارة دبي الريادي باعتبارها العاصمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وأشار معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إلى دور القمة المحوري في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بجهود المجلس الأعلى للطاقة بدبي في تنفيذ رؤية سموه من خلال دعم تنافسية الدولة وتبني المبادرات المبتكرة التي من شأنها تأكيد مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

وأكد معاليه أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة استراتيجية تسهل عملية تبادل المعارف والابتكارات، الأمر الذي يساعد على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز موقع دبي التنافسي في الأسواق العالمية، وفي مجالات الطاقة المتجددة بشكل خاص، منوهاً بدور القمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع مساهمة جيل الشباب في جهود تحقيق الاستدامة.

مشاركون

وأعلن سعيد الطاير أن القمة ستشهد مشاركة مجموعة من القادة البارزين، مثل فرنسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، ومعالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الدولة، وثريق إبراهيم وزير البيئة والطاقة في جزر المالديف، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة في المملكة المغربية.

وكريستينا فيغيريس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين التنفيذيين وقادة الرأي العالميين في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

20 جلسة حوارية

وأوضح الطاير أن القمة ستشهد تنظيم عدد من الجلسات الحوارية بحضور متحدثين بارزين من الصين وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها من دول العالم، وذلك بهدف تحديد إطار واضح يمكن من خلاله وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات مبتكرة تسهم في تحقيق أجندة الاستدامة حول العالم.

وتضم قائمة المتحدثين في القمة العديد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء ورواد الأعمال والقادة من جميع أنحاء العالم.

كما سيتم استعراض مجموعة من الأفكار والتقنيات الجديدة ضمن فعاليات القمة. وستشهد القمة تنظيم 20 جلسة حوارية تتطرق لمختلف الموضوعات في شتى المجالات، ويشارك في هذه الجلسات أكثر من 100 متحدث بارز من شركات ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية، ويسهم بدعم القمة أكثر من 15 شريكاً وراعياً.

وسيشارك في القمة أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وقادة فكر في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية.3 ركائز

وتركز القمة هذا العام على 3 ركائز رئيسية للاقتصاد الأخضر وهي رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي، وتستعرض أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية، التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر.

تزامن

تعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018»، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع الأخضر في دبي.