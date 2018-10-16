توعية بإجراءات القيادة أثناء الضباب عبر لغة الإشارة

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي بنشر فيديوهات إرشادية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة لغة الإشارة، وذلك في إطار حملة التوعية للسائقين ومستخدمي الطريق بالإجراءات والتدابير الوقائية أثناء تشكّل الضباب، بهدف تعزيز الوعي لفئة أصحاب الهمم من المجتمع.

وأكد العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني، أهمية الحملة التي تأتي ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بما يعزز السلامة على الطرق وتعريف قائدي المركبات بالإجراءات الوقائية قبل تشكّل الضباب فعلياً.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تسعى إلى التواصل مع جميع قطاعات المجتمع بمختلف لغاتها وثقافاتها عبر القنوات والوسائل الملائمة التي تضمن الوصول بأخبارها ومعلوماتها بشكل يومي إلى جميع فئات جمهورها، بمن فيهم أصحاب الهمم تقديراً لدورهم المؤثر في المجتمع وتماشياً مع الرؤية الحكومية الساعية إلى تقديم كل ما من شأنه إسعاد أفراد المجتمع وضمان مشاركتهم بشكل إيجابي في مسيرة العمل الوطني.