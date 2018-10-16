سالم القاسمي يشهد فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء

المصدر: الشارقة - البيان

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وبحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك صباح أمس ببهو المبنى الرئيس لجامعة الشارقة.

وتأتي الفعالية التي تنظمها جامعة الشارقة ضمن فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء والتي أقرها المجلس العالمي للمكفوفين، كتعبير رمزي عن الإقرار بحقوق المعاقين بصرياً وأهمية صيانة هذه الحقوق، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم وتلبية احتياجاتهم.

وعي

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة بهذه المناسبة قائلاً: «إن المنظمات العالمية تحتفل بيوم العصا البيضاء، والذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام لرفع الوعي بالمعاقين بصرياً وخدماتهم، وتقيم جامعة الشارقة فعاليات بهذه المناسبة حول كيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وتوظيف بعض التقنيات في التعليم والتحصيل الجامعي».

ولفت النعيمي إلى أن جامعة الشارقة ومنذ تأسيسها أولت اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ولذلك أسست مركز الموارد لذوي الإعاقة باعتباره مركزاً متخصصاً في شؤون أصحاب الهمم بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.