مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من «31» مادة إلى وضع الضوابط اللازمة، لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمات الصحية المناسبة.

حضور

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة خالد علي بن زايد مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، وعبيـد حسن بن ركاض، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة القائم بأعمال الأمين العام. وقال الشامسي: إنه وحسب الخطة التي وضعتها اللجنة لمناقشة هذا المشروع، فقد تم بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون.