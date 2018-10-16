«الهلال» تنفذ حملة لعلاج 5 آلاف من مرضى العيون بالمغرب

المصدر: أبوظبي - وام

بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر «أم الإمارات»، تنفذ الهلال الأحمر حملة صحية لعلاج مرضى العيون في المغرب، لصالح 5 آلاف شخص في القرى والمناطق النائية.

وذلك ضمن مبادرات سموها للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة.

وتتضمن الحملة إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء «كاتاراكت» وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لحوالي 2000 مريض، إلى جانب إجراء الكشف الطبي لمرضى العيون وصرف الأدوية اللازمة لـ3000 شخص.

ووقعت هيئة الهلال الأحمر بمقرها في أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن الشريك المحلي للهيئة في تنفيذ الحملة، وحددت الاتفاقية أطر التنسيق والتعاون بين الجانبين لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الصحية في مكافحة أمراض العيون على الساحة المغربية.

وبحضور الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر، وقع فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي الاتفاقية من جانب الهيئة، فيما وقعها من الجانب المغربي الدكتور محمد بلمكي الأمين العام للجمعية المغربية الطبية للتضامن.

احتياجات

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لعلاج أمراض العيون في المغرب تجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني وطأة الظروف.

وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات، وتوفر خدمات ضرورية في الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الأمومة والطفولة، مؤكداً أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة المتنوعة تمثل رسالة تضامنية قوية مع الأوضاع الإنسانية في مختلف الساحات.

وقال الفلاحي: إن الحملة تجد المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، مؤكداً حرص سموه الدائم على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على الساحة المغربية، مشيراً إلى أن الهيئة أكملت استعداداتها لإطلاق الحملة حيث تجري الآن آخر الترتيبات والعمليات التنسيقية مع جهات الشراكة المغربية لتنفيذ المبادرة.

إبداع

وقال: إن هيئة الهلال الأحمر درجت على تبني الأفكار المبدعة والخلاقة وخاصة في الحقل الطبي الذي يمثل أولوية بالنسبة لاهتمامات الهيئة وجهودها لصون الكرامة الإنسانية، لذلك نفذت الهيئة حملات سابقة لمكافحة العمى في الدول الشقيقة والصديقة بمشاركة أطباء اختصاصيين أكفاء في جراحة وطب العيون .

ويعملون في إطار تطوعي إنساني لإيصال رسالة الهلال الأحمر السامية إلى مختلف الشعوب التي تعاني من مصاعب صحية، مشيراً إلى أن حملات الهيئة السابقة حققت نجاحات باهرة في جامبيا والسودان وتنزانيا.

سند

أشاد الدكتور محمد بلمكي بالمبادرات الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، مثمناً جهود هيئة الهلال الأحمر لدعم الأوضاع الإنسانية في المغرب، وأكد أن الهيئة كانت على الدوام داعماً أساسياً وسنداً قوياً للشعب المغربي، ومعتبراً أن مبادرة مكافحة أمراض العيون تعتبر إضافة حقيقية لجهود الهيئة ونقلة نوعية لمبادراتها الإنسانية على الساحة المغربية.