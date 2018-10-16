مناقشة دور الإعلام الوطني في إدارة الأزمات بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

ينطلق اليوم «الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات» في دورته الثانية الذي تنظمه «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» تحت شعار «المنظومة الإعلامية في مواجهة المخاطر».

وذلك بالشراكة مع «المجلس الوطني للإعلام» و«أبوظبي للإعلام» وسكاي نيوز عربية. يشارك في الملتقى الذي يعقد في أبوظبي أكثر من 350 من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والاتصال الحكومي. ويسلِّط الملتقى الضوء على دور الإعلام الوطني رسالة ومنهجية في إدارة الأزمات.

وخاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد تنامياً ملحوظاً في الأزمات والمخاطر التي تلقي بظلالها السلبيَّة على جميع دول المنطقة، فالإعلام أصبح إحدى وسائل الحرب النفسية والدعائية، وبات يلعب دوراً رئيسياً في إدارة الأزمات والكوارث نظراً إلى ما يتوافر له من قدرات هائلة تتمثل في انتقاله بسرعة كبيرة واجتيازه الحدود وتخطِّيه العوائق بما يملكه من وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، ولما له من قدرات هائلة على التأثير في الأفراد وإقناع الجمهور في المجتمعات المختلفة.

ويلقي الكلمة الرئيسة في الملتقى كل من معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وعلي الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين.