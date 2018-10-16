إطلاق خدمة فحص المقطورات والكرافانات بالمنطقة الشرقية في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ وام

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركة «تسجيل» إينوك خدمة فحص المقطورات والكرافانات في المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في الحد من الحوادث على الطرقات، التي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار الرائد سالم الريامي رئيس قسم ترخيص الآليات والسائقين بإدارة المنطقة الشرقية، إلى أن هذه الخطوة جاءت لصعوبة حركة المقطورات على الطريق من دون لوحات مرورية، حيث يتم فحص المقطورات وصرف لوحات مرورية وملكية خاصة لكل مقطورة على حدة.

وناشد الرائد الريامي أصحاب المقطورات الحرص على المراجعة الدورية لمقطوراتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، والالتزام بقوانين السير والمرور من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.