«إينوك» تحتفي بكبار السن

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مجموعة «إينوك» مع جمعية «بيت الخير» باليوم العالمي للمسنين، وذلك في إطار الأنشطة الشهرية التي تنظمها المجموعة خلال «عام زايد»، حيث اختارت «إينوك» موضوع «شهر القيم» عنواناً لأنشطتها في أكتوبر.

وزار موظفو مجموعة «إينوك» مع عدد من متطوعي «بيت الخير» مركز سعادة كبار السن الذي تديره هيئة الصحة في دبي، ونظموا مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي من شأنها إدخال البهجة إلى قلوب المسنين.

يذكر أن إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أنه يوجد حالياً نحو 700 مليون شخص بعمر 60 عاماً أو أكثر، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ملياري شخص بحلول عام 2050، لتبلغ بذلك نسبة المسنين 20 بالمئة من إجمالي التعداد السكاني العالمي.

ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، كمبادرة تهدف إلى التشجيع على تفعيل دور كبار السن من خلال برامج تمكّنهم من أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.