عويضة المرر: تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة بمعايير عالمية

المصدر: أبوظبي- وام

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دارة الطاقة في أبوظبي أهمية تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وفقاً لأفضل المعايير العالمية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لمساعي الدائرة الرامية إلى تقديم خدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتزايدة على مختلف موارد الطاقة في الإمارة.

صرح بذلك على هامش زيارته التفقدية أمس لسير العمل في مشروع بناء الخط الرئيسي للمياه المعاد تدويرها بين جزيرتي ياس والسعديات بإمارة أبوظبي.

ورافقه خلال الجولة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، والدكتور ماجد الكثيري المدير التنفيذي لدائرة التشغيل، والمهندس عبدالله البادي مدير قسم تخطيط المياه، والمهندس جاسم الظنحاني مدير قسم مشروعات المياه، وعدد من المسؤولين والمهندسين والقائمين على المشروع.

وقال: إن هذا المشروع الهام يضاف إلى سلسلة مشروعات البنية الحيوية التي يتم تنفيذها في أبوظبي للارتقاء بجودة البنية التحتية لقطاع الطاقة والتأكيد على كفاءة قطاع الطاقة باعتباره مساهماً رئيسياً في دعم خطط التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050..

ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تكريس روح الفريق الواحد من خلال توجيه جهود جميع الشركاء المعنيين بتطوير قطاع الطاقة وتسخيرها لخدمة هدفنا الرئيسي القائم على تعزيز الاستفادة من كل الموارد المائية .

ترسية

بدوره صرح سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع خلال الجولة أن الشركة انتهت من ترسية المرحلة الأولى من بناء الخط الرئيسي للمياه المعاد تدويرها بين جزيرتي ياس والسعديات.

حيث يتضمن المشروع توريد وتركيب خط أنابيب مصنوعة من مادة متعدد الإيثلين عالي الكثافة قطرها 800/‏710 ملم، وطولها يصل إلى 14 كلم وذلك على الامتداد من جزيرة ياس إلى جزيرة السعديات، بالإضافة إلى بناء خزان اسمنتي في جزيرة ياس بقدرة استيعابية تصل إلى 25000 متر مكعب