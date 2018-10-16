قنصل كوريا الجنوبية يطلع على إنجازات «حمدان الذكية»

المصدر: دبي - البيان

استضاف الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» يون يونغ ووك، قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات، الذي زار الحرم الجامعي على رأس وفد رفيع المستوى ضم نائبي قنصل، كيم كيومين، وهيونجو ناهم.

تم خلال الزيارة الودية استعراض أبرز إنجازات الجامعة في إعادة صياغة مستقبل التعليم الذكي في دولة الإمارات والعالم العربي، وسط الإشادة بدور الجامعة في تسخير التكنولوجيا الذكية لإحداث تغيير تعليمي واجتماعي إيجابي على المستويين المحلي والدولي. وشهد اللقاء التعريف بأساليب البرامج الأكاديمية التي تواصل الجامعة تطويرها وفق مسرعات محددة ترتكز على الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على البنية التكنولوجية المتطورة والمبادرات النوعية الذكية، مثل «نظام الإرشاد الذكي»، والتي تمثل نقلة نوعية على صعيد توطين وتوظيف التكنولوجيا الذكية في دفع عجلة تطوير التعليم ونقل المعرفة لإحداث تغيير جذري وإيجابي في حياة المجتمعات حول العالم، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة. وشدّد العور على التزام الجامعة بتوثيق أطر التعاون مع نخبة المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية.