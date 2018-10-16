بلدية أبوظبي توفر خدمات ذكية فورية لتكليف الاستشاري والمقاول

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت إدارة تراخيص البناء - بلدية مدينة أبوظبي مبادرة الخدمة الفورية لتكليف الاستشاري من خلال تطبيق المنصة الذكية (Smart Hub) والتي يمكن الوصول إليها من خلال كافة الأجهزة الإلكترونية الذكية، بحيث يتم تكليف مكتب استشاري بشكل فوري، وذلك للبدء بإجراءات ترخيص البناء للمشاريع المختلفة على المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء.

وأشارت البلدية إلى أن الخدمة الآن أصبحت فورية لا ورقية ولا تحتاج إلى تدخل بشري أو مراجعة البلدية للحصول على الموافقات المطلوبة، وانتفت الحاجة للتدقيق على بيانات الأرض أو توقيع المالك، حيث أصبحت تتم بشكل تلقائي بعد أن يقوم المالك بتسجيل الدخول على النظام عبر اسم المستخدم والرمز السري الخاص به، ثم يقوم باختيار الأرض من قائمة الأراضي التي يملكها واختيار الاستشاري المناسب من قائمة متوفرة في التطبيق.

كما قامت إدارة تراخيص البناء - بلدية مدينة أبوظبي بإطلاق مبادرة أخرى وهي الخدمة الفورية لتكليف المقاول من خلال المنظومة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، بحيث يتم تكليف المقاول بشكل فوري .

وذلك لإصدار رخص البناء للمشاريع المختلفة على المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، ودون الحاجة إلى تدخل بشري أو مراجعة البلدية للحصول على الموافقات المطلوبة وتقديم المستندات والبيانات للموظف الحكومي عبر النظام وانتظار اتخاذ القرار بعد أن كانت تستغرق مدة زمنية تستغرق 5 أيام عمل، ما كان له الأثر الإيجابي في رفع مستوى تقديم الخدمات بإدارة تراخيص البناء.