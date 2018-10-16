270 طلعة جوية نفذها طيران شرطة أبوظبي في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية 270 طلعة جوية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، تضمنت 91 طلعة خاصة بالمهام الشرطية، و124 تدريبية، و11 للإسعاف الجوي، و44 طلعة للمهام الأخرى.

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، أن الإدارة شاركت في عدة أنشطة وفعاليات، ونفذت مبادرات من أبرزها: مبادرة «طيار المستقبل» بالتعاون مع قطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، بمشاركة 100طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، كما نظمت دورة تدريبية متخصصة في «طب الطيران» استفاد منها الطيارون والمسعفون الجويون والملاحون والممرضون بالإدارة للحفاظ على صحتهم ورفع قدراتهم وتأمين سلامتهم، فضلاً عن عقد دورة الطيران التشبيهي للطيارين بالتعاون مع شركة طيران أبوظبي.

وأضاف أن الإدارة حققت أمنية (7) من أصحاب الهمم بإتاحة الفرصة لهم لركوب الطائرة المروحية، والتحليق في سماء أبوظبي، فضلاً عن القيام بزيارة ميدانية إلى وحدة طيران شرطة فيرفاكس بولاية واشنطن «دي سي»، وأخرى إلى مقر شركة بيل لصناعة الطائرات بولاية تكساس الأميركية، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في الطيران.