«ضمان» تدشن مركز إسعاد المتعاملين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، مركز «إسعاد المتعاملين» في المقر الرئيس للشركة بأبوظبي، لتقديم الدعم للمتعاملين وتذليل التحديات أمامهم، إلى جانب تقديم مزيد من التفاصيل والإيضاحات المتعلقة بالقرارات التي اتخذتها «ضمان»، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المشتركين الخاصة.

ويُعد المركز بمثابة خدمة إضافية تسلط الضوء على جهود الشركة الرامية إلى توفير نموذج خدمات متميز، وتعزز من خلاله تجربة مشتركيها عبر توفير الحلول بأفضل الطرق الممكنة، وذلك بعد استنفاد الحلول الأولية التي يوفرها مركز الاتصال أو مكاتب الخدمة.