افتتاح دورة إدارة الأداء في النقاط الأمنية بدبي

المصدر: دبي - البيان

شهد أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني، بحضور العميد حموده بالسويدا العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والمقدم مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، افتتاح دورة إدارة الأداء في النقاط الأمنية.

وقال العميد حموده بالسويدا العامري إن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين شرطة دبي والجهات المتخصصة في بريطانيا لتبادل الخبرات الأمنية وتعزيز الجهود المشتركة، لا سيما في القطاع الأمني للطيران المدني.

وأوضح العميد العامري أن الدورة هي جزء من برنامج مشترك لتبادل الخبرات الأمنية بين القنصلية البريطانية وشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المطارات، وتتضمن تسليط الضوء على المستجدات الأمنية والمستحدثة في أمن الطيران المدني.