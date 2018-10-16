المجلس الوطني الاتحادي يبحث التعاون مع البرلمان التشادي

المصدر: دبي - البيان

بحث مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، خلال استقباله في مقر المجلس بأبوظبي أول أمس، الدكتور زكريا محمد صالح رئيس لجنة الصداقة التشادية الإماراتية في البرلمان التشادي والوفد المرافق، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، بما يواكب التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشاد في شتى المجالات.

حضر اللقاء الدكتورة نضال الطنيجي، وعائشة ليتيم، وسعيد الرميثي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة القائم بأعمال أمين عام المجلس.

وجرى خلال اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وفي بعض الدول العربية، والجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف والفكر الضال، والسعي إلى حل مختلف القضايا بالجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والجهود الإنسانية والإنمائية لدولة الإمارات.

تعاون

وأكد الجانبان أهمية التعـــاون للتصـــدي للجماعات الإرهابيـــة واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحـــة وموحدة وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكـــل فوري وفعال والتأكيد على نبذ الإرهـاب والتطرف بكل أشكاله وصـوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصــدره.

وشددا على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان التشادي، ترجمة لرؤية قيادتي البلدين في الدفع بعلاقات التعاون إلى مجالات أرحب، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشــــاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإسلامية والدولية، مؤكدين أهمية التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات السياسية والتي مــــن بينها في ظل رؤية واحدة تجاه مختلف القضايا.

وأعرب الدكتور زكريا محمد صالح رئيس لجنة الصداقة التشادية الإماراتية في البرلمان التشادي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على وقوفها إلى جانب جمهورية تشاد.

تطور

أكد مروان بن غليطة أن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً على صعيد تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين خاصة على الصعيد البرلماني، ونمو التبادل التجاري والاستثماري، مشيداً بنتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت الشهر الماضي في أبوظبي.