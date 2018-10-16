«استراتيجيات الشيخ زايد».. محاضرة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي نظمت الجمعية بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة محاضرة تحت عنوان «استراتيجيات الشيخ زايد» بمسرح المركز في رأس الخيمة وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات التي تنظمها لإبراز استراتيجيات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وذلك في الفترة من 8 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل في جميع إمارات الدولة.

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل «نستذكر من خلال سلسلة المحاضرات سيرة الشيخ زايد العطرة رحمه الله ونتعلم منها مبادئه وإنجازاته كمؤسس لدولة الإمارات ونتعرف على رؤاه ونستخلص منها حكمته». وتحدث الدكتور عبدالله الدرمكي عن الأهداف الأساسية لسلسلة المحاضرات عن استراتيجيات الشيخ زايد رحمه الله التي تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت بفضل رؤيته الحكيمة واستذكار استراتيجياته خلال «عام زايد». وفي الختام كرمت مريم البلوشي ممثلة عن جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي المحاضر والمركز الثقافي برأس الخيمة.