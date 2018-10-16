«آراب هيلث»: الإمارات تستفيد من الشركات الناشئة في «الصحة الرقمية»

المصدر: دبي - وام

أكد تقرير جديد صادر عن معرض ومؤتمر «آراب هيلث» الذي تستضيفه دبي سنوياً، ويعد أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على الاستفادة من الشركات الناشئة في صناعة الصحة الرقمية، مشيراً إلى إسهام الشركات التقنية الناشئة في أداء دور أكثر حيوية في صناعة الرعاية الصحية في جوانب مثل الطب الشخصي والنماذج الأكثر فعالية للرعاية القائمة على التقنيات.

وتستضيف الدورة الـ 44 من معرض ومؤتمر «آراب هيلث» الذي تنظمه «إنفورما لايف ساينسز إكزيبيشنز» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية في الفترة من 28 إلى 31 يناير المقبل بمركز دبي العالمي للمؤتمرات.

وكشف التقرير الذي يحمل عنوان: «التقنية.. تسريع خطى الابتكار على مستوى الرعاية الصحية» أن الشركات الناشئة في مجال الصحية الرقمية حققت 11.5 مليار دولار أميركي في عام 2017 بزيادة قدرها 27 % عن عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الابتكار الرقمي في مجال الرعاية الصحية بشكل كبير.

وقال الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع والمعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي: «إنه بفضل استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة أصبحت هيئة الصحة بدبي قادرة على تعزيز قدراتها الطبية والبشرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المستدامة من خلال تسخير أحدث التقنيات في عالم الذكاء الاصطناعي المستخدم في التشخيص والعلاج».