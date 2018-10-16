«الصحة» تسحب دواء «ديالون» لعلاج السكري

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مدراء المناطق الطبية، ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، بسحب جميع التشغيلات للمستحضر الطبي «ديالون» للشركة المصنعة الخليج للصناعات الدوائية.

والمستخدم لعلاج مرض السكري، والذي يحتوي على المادة الفعالة «Metformin HCL»، وذلك لفشله في الدراسات الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي، وذلك خلال جولة تفتيشية نفذها مفتشو وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مصنع الشركة، وتم اكتشاف فشل المنتج في الدراسات الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي.