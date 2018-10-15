محمد بن راشد: دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبنّي أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية يمثل حجر زاوية في رؤية دولة الإمارات للمستقبل ما يستدعيه ذلك من تعزيز جسور التواصل مع أهم وأبرز مطوري الحلول التقنية والمعلوماتية من مختلف انحاء العالم امتداداً لنهج الإمارات التنموي القائم على مبدأ توطيد الشراكة مع المؤسسات العالمية الكبرى والمستثمرين وأصحاب الفكر المبدع في شتى المجالات، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز الحوار العالمي حول سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان وضمان راحته ورفاهيته.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعمل على تفعيل الحوار البنّاء بين الأقطاب العالمية المؤثرة في مستقبل الإنسان ضمن مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التقنية بما له من أهمية كركيزة أساسية من ركائز بناء القدرات وبما يطرحه من خيارات تعين الإنسان على تخطي التحديات وتمكنه من توظيف الفرص وترشيد الموارد بأسلوب يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا ومقر لأهم مطوريها من مختلف انحاء العالم، في إطار من الشراكة والتعاون مع أكبر الأسماء المتخصصة في هذا المجال، مع مواصلة دبي تعزيز قدراتها بتطوير بناها التحتية التكنولوجية وتوظيف أحدث الحلول الذكية والتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وغيرها، نحو تحقيق أهدافها الطموحة كنموذج لمدينة المستقبل.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن ترحيبه بالشركات العالمية والإقليمية المشاركة في معرض جيتكس للتقنية، مشيداً سموه بالتطور الكبير الذي شهده المعرض عبر دوراته المتعاقبة وصولاً إلى موقعه الحالي كأهم حدث معني بقطاع التكنولوجيا في المنطقة وأحد أبرزها على مستوى العالم، بما يضمه من نخب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تطوير البرمجيات والحلول الرقمية.

وناهز عدد الشركات المشاركة في المعرض هذا العام 4000 شركة من نحو 100 دولة، بينما من المتوقع أن يستقطب الحدث التقني الكبير خلال فترة انعقاده وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري أكثر من 100 ألف زائر متخصص من داخل وخارج الدولة، تأكيداً على المكانة الرفيعة التي تحتلها دبي كمحور للقاء القائمين على هذا القطاع الحيوي من حول العالم لعرض أحدث ما تم التوصل إليه من حلول وتقنيات.

شركات عالمية

وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بزيارة معرض جيتكس للتقنية، المقام هذا العام تحت شعار "تجربة المستقبل العمراني والخدمي"، حيث نوّه سموه بقيمة المعرض كحدث يجمع تحت سقف واحد أهم وأبرز الأسماء العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات، بما يمثله هذا اللقاء من قيمة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التنمية التكنولوجية، وبما يهيئه من فرصة نموذجية لاكتشاف وتفعيل علاقات عمل وشراكات جديدة يمكن من خلالها دمج الخبرات ومزج التجارب لاستحداث حلول تسهم في منح الإنسان مستقبل أفضل وتعين على ضمان نوعية حياة مثالية للأجيال القادمة.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على الالتقاء بمسؤولي الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات والحلول الذكية والبنى الأساسية التكنولوجية، وبدأت الجولة في منصة شركة "مايكروسوفت" العالمية التي تشارك في المعرض منذ تأسيسه قبل ثمانية وثلاثين عاماً.

واستمع سموه من المدير العام الإقليمي للشركة إلى شرح حول المبادرة التي أطلقتها "مايكروسوفت" في دولة الإمارات والمتمثلة في نيتها الاستثمار في إنشاء مراكز بيانات عالمية للأفراد والجهات العامة والخاصة، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج، حيث أثنى سموه على فكرة وأهداف المشروع متمنياً للشركة النجاح في خططها ومشاريعها الاستثمارية في دولة الإمارات.

كما توقف سموه عند جناح شركة " هيوليت باكارد" الامريكية وأستمع من القائمين عليها إلى شرح حول الخطط وبرامج الشركة في عالم الذكاء الاصطناعي وخدمة الشركات والافراد من خلال مكتبها الإقليمي في دبي.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه منصة "دل للتكنولوجيا" الامريكية، وتعرف من مسؤوليها على آخر ابتكارات الشركة في مجال التقنيات الذكية وخططها وبرامجها التطويرية للمستقبل.

وأطلع سموه من المسؤولين في شركة "ساب" الألمانية على مبتكراتها في قطاع النقل الذكي ومشاريعها في المنطقة ودولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص.

ثم توقف سموه عند منصة شركة "أوراكل" العالمية واستمع من القائمين عليها إلى شرح حول مدينة السعادة الافتراضية والتي تعرض مجسماً شاملاً لمستقبل لهذه المدينة.

ثم زار سموه جناح شركة "باناسونيك" اليابانية واستمع من مديريها إلى ايجاز حول خطط الشركة وبرامجها الذكية التطويرية في قطاع الالكترونيات والأجهزة الخاصة بأمن المنشآت والمنازل.

وتفقّد سموه السيارة الذكية "غياث" التي صنعت وصممت خصيصاً للقيادة العامة لشرطة دبي وتضم أنظمة متطورة تختص بالتصوير عن بعد والكشف والتعرف على الوجوه ومواقع الحوادث المرورية والمركبات المتسببة في الحوادث، وأنظمة ذكية أخرى تعمل في السيارة الأولى من نوعها في العالم.

وزار سموه جناح شركة "هواوي" الصينية وتعرف من القائمين عليها على جناح الشركة على أهم وآخر أجهزة الاتصال الذكية والبرمجيات الذكية التي أنجزتها الشركة، كما توقف سموه عند شركة "أفايا" الامريكية المتخصصة في نظام الاتصال الذكي وتعرف من مسؤوليها إلى آخر مبتكراتها في هذا الميدان.

وفي إطار الجولة، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جناح شركة "سيسكو" العالمية وتعرف من مسؤوليها إلى البرامج والخدمات الذكية التي توفرها لعملائها في مختلف انحاء المنطقة والعالم.

حلول ذكية

وتوقفت جولة سموه، التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المرّي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، عند جناح شركة اتصالات حيث استمع سموه إلى شرح حول السيارة المستقبلية الذكية التي تستخدم لنقل الأفراد داخل المدينة ويمكن أن تتحول إلى طائرة صغيرة تنقل راكبين أثنين إلى المكان المحدد بعيداً عن الازدحام المروري.

وشملت الجولة كذلك عدداً من أجنحة الشركات الوطنية المشاركة من بينها شركة "دو" التي تعرض مشروع "حصَّنتك" لحماية المباني السكنية وغيرها، حيث أستمع سموه إلى شرح حول المشروع العملاق الذي يغطي أكثر من 150 ألف منزل على مستوى الإمارات كمرحلة أولى عند تنفيذه.

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته بتفقد المعرض المصاحب "جيتكس لنجوم المستقبل" والذي يعد أكبر حدث في مجال التكنولوجيا معني بدعم الشركات الناشئة المتخصصة من داخل دولة الإمارات ونحو 75 دولة أخرى، مستقطباً ما يزيد على 700 شركة من هذا القطاع الذي يمثل أحد الروافد المهمة للاقتصاد العالمي، حيث التقى سموه عدداً من الشباب المشاركين في هذه الفعالية، وتعرّف على أفكارهم المبتكرة، مثنيا سموه على فكرة هذا المعرض بما ييسره من لقاء القائمين على تلك الشركات مع المستثمرين من مختلف انحاء العالم ويقدر عددهم بنحو 1500 مستثمر، وبما يعنيه من إمكانية النمو والتطور لتلك الشركات انطلاقا من دبي.