توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، وقد تظهر بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وحركة الرياح :شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم / ساعة ، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

والخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:52 الثاني عند الساعة 08:01والجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:40 .وفي بحرعمان: خفيف - متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 الثاني عند الساعة 03:43، والجزر الأول عند الساعة 08:45والجزر الثاني عند الساعة 20:27.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 28 65 20

دبي 35 28 70 30

الشارقة 36 26 65 25

عجمان 37 24 70 30

أم القيوين 36 24 75 30

رأس الخيمة 35 25 85 35

الفجيرة 38 27 70 25

العين 35 27 60 25

ليوا 35 25 65 20

الرويس 34 23 65 30

السلع 35 24 70 20

دلما 35 28 75 35

طنب الكبرى 36 27 80 40

طنب الصغرى 36 27 80 40

أبو موسى 36 27 80 40