بلدية الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع "اتصالات"

المصدر: الشارقة ــ البيان

وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة تفاهم مع "اتصالات" على هامش فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2018، لتصبح البلدية بمقتضاها شريكاً للتسويق لخدمات "اتصالات" من خلال باقات "eLife"، بحضور عبد العزيز حمد تريم، مدير عام "اتصالات" في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وذلك في جناح "اتصالات" المشارك في جيتكس.



وأكد ثابت سالم الطريفي أن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات كما تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي الذي بات منهجاً واضحاً في آلية العمل لمختلف دوائر الشارقة، ومن هنا تخطو البلدية خطوات ثابتة بتميز من خلال تحولها الرقمي عبر برنامج سابق لتقديم جميع خدماتها وتحويل بيئتها إلى رقمية وذكية بالكامل، ولذا تحرص على تعزيز جوانب عملها مع مختلف الجهات في هذا المجال، وتأتي هذه الاتفاقية كشراكة استراتيجية ستعمل على صياغة العمل بالمواءمة مع الموارد المتاحة، من خلال إشراف وتنسيق وتعاون قسم المبيعات غير المباشرة لاتصالات مع شريكها "البلدية"، والذي بدوره سيسخر كل الجهود والامكانات اللازمة لعرض وبيع مختلف خدمات اتصالات، من خلال ربط الكتروني وتوفير خدمات للمستأجرين الجدد عن طريق بلدية مدينة الشارقة.



ويأتي هذا التعاون الجديد الذي جمع بلدية مدينة الشارقة و"اتصالات" في إطار جهود "اتصالات" المستمرة لتقديم أفضل الخدمات وتوفيرها عبر قاعدة أوسع من الشركاء، وإتاحة الفرصة للعملاء للحصول على خدمات "اتصالات" من خلال عدة أماكن في الدولة.