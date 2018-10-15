انتهاء فترة حظر صيد الأسماك السطحية بـ «الليخ»

المصدر: رأس الخيمة ــــ أحمد أبوالفتوح

يباشر صيادو الأسماك بطريقة «الليخ» رحلاتهم البحرية اليوم مع بداية فترة فك القرار الوزاري والخاص بحظر صيد الأسماك السطحية بالألياخ والذي بدأ سريانه من 15 مايو ولغاية 15 أكتوبر، وتشير توقعات الصيادين في أسواق رأس الخيمة إلى أن بدء الصيد سيرفع كميات محصول الصيد اليومي من الأسماك الواردة للأسواق والذي سيقود أسعار الأسماك للهبوط بنسبة تتراوح بين 40 – 50% على مختلف الأنواع.

وأوضح يوسف بخيت مدير جمعية الصيادين في رأس الخيمة، أن بدء موسم صيد الأسماك السطحية اليوم يزيد من المحصول اليومي الوارد لأسواق الدولة، والذي سيقود أسعار الأسماك بمختلف أنواعها إلى الهبوط بما يقارب 40 – 50%، وذلك بعد توفر الأنواع الطازجة التي يرتفع عليها الطلب مثل الكنعد والخباط والجش والضلع، ويزداد عليها الطلب من المستهلكين وأصحاب المطاعم الكبيرة، وخاصة مع قرب المسافة بين مواقع الصيد والأسواق.

وأشار إلى أن صيد الأسماك السطحية المهاجرة سيسهم في تقليل عمليات صيد الأسماك القاعية والتي تنشط خلال هذه الفترة والتي تعد موسم التكاثر، والتي ستؤدي إلى زيادة المخزون السمكي من الأسماك القاعية وارتفاع مخزونها في سواحل الدولة.