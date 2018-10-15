تدشين مختبر لأبحاث الأمن الرقمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

دشّن مركز دبي للأمن الإلكتروني، مختبراً هو الأوّل من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لخلق ابتكارات بحثية غير مسبوقة لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني المستقبلية. وقد اختار المركز الذي يموّل المختبر جامعة دبي مقراً له في كلية الهندسة.

استراتيجية

وافتتح المختبر يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، في حفل أقيم بهذه المناسبة في مبنى الجامعة. وتم خلال الحفل عرض الأهداف الاستراتيجية للمختبر، والدور الذي سيسهم به في تحقيق الاستراتيجيات والخطط المحورية في مستقبل مدينة دبي والإمارات ككل وخاصة دبي 10x ورؤية دبي وحتى في مسيرة مئوية الإمارات 2071 التي يتطلب تحقيقها تكامل الأدوار على المستوى الاتحادي.

ويختص المختبر في أبحاث الأمن الإلكتروني غير التقليدية والتي تواكب التطورات الحاصلة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وثورة البيانات وإنترنت الأشياء، وسيسهم المركز عبر هذه الأبحاث في بناء حلول أمن إلكتروني تُمكنه من حماية الثروة الرقمية لإمارة دبي والارتقاء بالحلول التي تستخدمها الجهات الحكومية في تأمين بناها التحتية وبياناتها بشكل مستمر يستبق التحديات والمخاطر الرقمية قبل حدوثها.

خطط

وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: «رؤية قيادتنا الحكيمة لا تكتفي بالتخطيط والجاهزية للمستقبل القريب فقط، بل تُركّز على أهمية وضع خطط وحلول استراتيجية تلبي احتياجات دبي والمكانة التي تحتلها بين مدن العالم لعقود قادمة، وهو ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما أطلق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، حيث دعا لترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم أمناً في الفضاء الإلكتروني وتسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد وحياة حافلة بالفرص ونموذج يحتذى في التنمية والأمن الإلكتروني على مستوى العالم».

وأضاف الشيباني: «أوجدنا مركز أبحاث ليس لمواجهة تحديات اليوم فحسب، ولكن لبناء قدرات الإمارة استعداداً لكل ما يمكن أن يرافق التطور التقني من تحديات أمن إلكتروني، وبما يواكب أحدث التقنيات».

حماية

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «إن جامعة دبي تسعى إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 في تنشيط البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم المؤسسات الداعمة لهذه الرؤية».

وأضاف: «إن الخطة الاستراتيجية لجامعة دبي تتجلّى في إنشاء مراكز بحثية تخدم الرؤية والمؤسّسات التكنولوجيّة في تحقيق أهدافها نحو الريادة العالميّة في الابتكار، كما سلّط الضوء على أهميّة مختبر الأمن الإلكتروني البحثي في خدمة المجتمع وحمايته من الهجمات والاختراقات الإلكترونيّة العدائيّة ليكون سداً منيعاً في استقرار المجتمع إلكترونيّاً وحماية العمليّات التجاريّة والماليّة وغيرها من قراصنة الإنترنت».

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تم تدشين المختبر تم بـ 4 مشاريع حيّة واقعية رئيسية تهدف لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الأمن الإلكتروني، وكما يضم المختبر أيضاً تشغيل مشروع البحث الفائز بجائزة منحة «الابتكار البحثي في الأمن الإلكتروني» والذي ينظمها مركز دبي لأمن المعلومات سنوياً، وهو بحث متخصص في «تأمين نظم الاتصالات اللاسلكية والتطبيقات الذكية».