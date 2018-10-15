الأميرة هيا: طائرة خيام طوارئ لمنكوبي الهزة الأرضية بإندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتّحدة للسلام ورئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مغادرة طائرة محملة بخيام الطوارئ لمساعدة المنكوبين في إندونيسيا من جراء الهزة الأرضية التي ضربت البلاد.

وقالت سموها في تدوينة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «غادرت دبي أمس طائرة محملة بخيام الطوارئ لمساعدة المنكوبين في إندونيسيا من جراء الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، وتوفر هذه المساعدات، التي تقوم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتسهيل وصولها بالنيابة عن منظمة اليونيسيف، المعدات والدعم الأساسيين لمن هم في أمسّ الحاجة لذلك».