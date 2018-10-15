منى المري: رؤية متكاملة لتعزيز ريادة الإماراتية عالمياً

المصدر: دبي-البيان

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الدوري الثالث لعام 2018، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ضمن الخطة السنوية المعتمدة للمؤسسة، حيث تم الإعلان عن إنجاز تطوير قاعدة بيانات بقيادات نسائية واعدة لتمثيل المرأة في مجالس إدارات شركات المساهمة العامة المُدرجة في سوق دبي المالي.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الفترة الماضية، كما ناقش حزمة من المبادرات والمشاريع الخاصة بالمؤسسة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مواصلة لجهودها الرامية للارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية وإعداد كفاءات وقيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز مكتسبات ودور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، ودعم تواجدها عالمياً.

رؤية متكاملة

وقالت منى المري: إن المؤسسة بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تحرص على الإسهام والتعريف بإنجازات الدولة في مجال الاهتمام بالمرأة ونجاحاتها محلياً وإقليمياً ودولياً وفق رؤية متكاملة تهدف لتعزيز مكانتها والوصول بها للريادة العالمية، وفي هذا الإطار أطلقت العديد من المبادرات النوعية المبنية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، التي من شأنها صقل مهارات المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها بسوق العمل ورفع نسبة تمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مراجعة واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لها على المستويين الاجتماعي والمهني، التي تمكنها من تحقيق التوازن بين حياتها العملية وحياتها الأسرية.

وأعربت المري عن ارتياح سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لما تم إنجازه من مبادرات ومشاريع خلال الفترة الماضية، مواكبة لـ«عام زايد»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفاء لقائد الإنسانية واحتفاء بإنجازاته ومآثره العطرة، التي كان من بينها تمكينه وتشجيعه للمرأة الإماراتية، حتى أصبحت الدولة اليوم في مقدمة دول العالم الداعمة للمرأة، مشيرة إلى المردود الإيجابي على مستوى الدولة لإطلاق المؤسسة تقرير «قوة الاختيار»، الذي يعد واحداً من المشاريع الاستراتيجية للعام الحالي.

إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من مشروع «اليدار»، الذي تم من خلاله توظيف الفن لتسليط الضوء على مسيرة وإنجازات المغفور له، بإذن الله تعالى، مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرارية مبادرة «قدوة»، التي تستهدف طالبات الجامعة ضمن الجهود الوطنية الرامية لتحفيزهن وإعدادهن للمستقبل، وترسيخ ثقافة العطاء لدى المجتمع الإماراتي والمرأة بصفة خاصة، وكذلك تنظيم نادي دبي للسيدات النسخة الخامسة للمعرض الخيري «التصميم للأمل» دعماً لحملة «لتعليمها»، الهادفة لدعم تعليم الفتيات في الدول النامية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، العضو المنتدب: إن المؤسسة انتهت من تطوير قاعدة بيانات بقيادات نسائية واعدة لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة يتم تحديثها بشكل مستمر، كما تعلن دائماً في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي عن رغبة بعض الشركات في تعيين نساء في مجالس إداراتها، بما يفيد الراغبات في الترشح لهذه المناصب.

وعبرت منى المري عن شكرها لكل أعضاء مجلس الإدارة على مشاركتهن القيمة في جلسات العصف الذهني لكل من المؤسسة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أثمرت عن نتائج طيبة تلبي أهداف كل منها، حيث تم التوجيه ببدء العمل على الموضوعات التي سيتناولها منتدى المرأة العالمي في دبي 2019 والجلسات الحوارية التي ستعقد خلاله، وتكثيف التعاون مع إدارة سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة بشأن مبادرة «المرأة في مجالس الإدارة»، الهادفة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 20%.

وتم التطرق إلى توصيات الاجتماع بين المؤسسة وسوق دبي المالي مؤخراً لتحقيق هذا الهدف، ومنها تشجيع الشركات المُدرجة في السوق على تعيين امرأة على الأقل في كل شركة، وزيادة التوعية الإعلامية بالمبادرة، وتكريم الشركات الملتزمة بالهدف، وإطلاق رابط إلكتروني لتحميل السيرة الذاتية للراغبات في الترشح لعضوية مجالس الإدارة، وتعيين مسؤول من كل شركة لمتابعة طلبات المرشحات.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، العضو المنتدب: إن المؤسسة انتهت من تطوير قاعدة بيانات بقيادات نسائية واعدة لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة يتم تحديثها بشكل مستمر، كما تعلن دائماً في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي عن رغبة بعض الشركات في تعيين نساء في مجالس إداراتها، بما يفيد الراغبات في الترشح لهذه المناصب.

حوكمة الشركات

وثمن المجلس، خلال اجتماعه، التنظيم الناجح للبرنامج التدريبي «أساسيات حوكمة الشركات والمؤسسات الحكومية» في شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع معهد حوكمة الشركات، بمشاركة 20 قيادية إماراتية من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، وتضمن تدريب المشاركات على كل ما يتعلق بمجالس إدارة الشركات والحوكمة، بهدف تأهيلهن لعضوية مجالس الإدارة، حيث ارتفع عدد المستفيدات من هذا البرنامج إلى 150 سيدة على مدى 3 سنوات، منذ إطلاقه عام 2015 من خلال 7 دفعات.

كما أثنى على جهود فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة في إعداد تقرير «قوة الاختيار: بحث في قرارات المرأة المتعلقة بالعمل ووجهات نظر المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وإطلاقه رسمياً في شهر سبتمبر الماضي، كونه أول تقرير من نوعه في الدولة يتناول شريحة المرأة غير العاملة، بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل، واقتراح السياسات الملائمة للاستفادة من قدراتها في مسيرة التنمية.

وأشادت عضوات مجلس الإدارة بالحضور المميز خلال حفل الإطلاق والجلسة الحوارية التي عقدت خلاله، بمشاركة كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والتي خرجت بتوصيات مهمة لوضع مزيد من السياسات الجاذبة للمرأة في سوق العمل والاحتفاظ بالكفاءات الإماراتية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مبادرات وفعاليات نادي دبي للسيدات التي واكبت الاحتفاء بعام زايد، ومنها المعرض الخيري السنوي «التصميم للأمل» الذي تم تنظيمه هذا العام تحت شعار «لكل عروس»، وتم تخصيص ريعه بالكامل لدعم حملة «لتعليمها»، التي أطلقتها «مبادرة المنال الإنسانية»، بهدف دعم تعليم الفتيات في الدول النامية بالشراكة مع «دبي العطاء»، كونه جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكذلك حملة «باقة الخير» .

كما اطلع على نتائج النسخة الثانية من فعاليات «شاطئ دبي آيس للسيدات» خلال الفترة من 18 أغسطس إلى الأول من سبتمبر 2018، بنمو 15.4% في عدد الزائرات.

مبادرات

واطلع المجلس على المبادرات والمشاريع التي نفذها المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع «اليدار»، الذي انطلقت نسخته الثانية هذا العام تحت شعار«عام زايد»، بالتعاون مع جامعة زايد فرع دبي، لتنفيذ جدارية بطول 140 متراً، بمشاركة 22 طالبة إماراتية، تتضمن صوراً وأعمالاً فنية تعكس الجهود الوطنية المخلصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس الدولة وما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة، وإنجازاتها على كل الصعد.

حيث تم إزاحة الستار عن الجدارية على السور الخارجي لنادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا 6 أغسطس الماضي، تزامناً مع ذكرى يوم جلوس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في 6 أغسطس 1966، عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، ويتم عرضها لمدة عام كامل، لإتاحة الفرصة للجمهور ومحبي الفن للاطلاع على هذا العمل المميز الذي أنجزته كوكبة من الطالبات الإماراتيات بجامعة زايد.

شكر

عبر مجلس الإدارة عن شكره لفريق عمل نادي دبي للسيدات لمبادرته الطيبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، عبر فعاليات متنوعة ومميزة للسعوديات المقيمات والزائرات وكذلك السيدات من مختلف الجنسيات، تعبيراً عن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على المستويين الحكومي والشعبي في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، ولما للمملكة من مكانة خاصة في عقل ووجدان كل عربي.