تأهيل منتسبي أكاديمية شرطة دبي للتعامل مع أصحاب الهمم أثناء الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

دشن العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، فعاليات الدورة الأولى لتدريب وتأهيل منتسبي الأكاديمية في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم أثناء الأزمات والكوارث والطوارئ، التي نظمها المركز الدولي للأمن والسلامة، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم و (سيفر للاستشارات الأمنية الوقائية)، وشركة (شيلد للاستشارات الأمنية البريطانية)، وشركة (أ. بي. إس سوليوشن).

وقال العميد الدكتور السويدي: إن هذه الدورة تأتي ضمن حرص الأكاديمية، على ترجمة تعليمات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعملا بتوجيهات اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتفعيل مخرجات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020 (مجتمعي،،، مكان للجميع) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتكون دبي صديقة لأصحاب الهمم بحلول ذلك العام، واستراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016/‏2021.

وطرح مدير الأكاديمية، فكرة تبني ابتكار كرسي متحرك ذكي، لإسعاد أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية وتسهيل تنقلهم، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع عموماً، وأصحاب الهمم.