لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة تعتمد حزمة مشاريع جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حزمة من المشاريع الجديدة، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي، برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، حيث ناقشت اللجنة أهم مستجدات سير العمل في بعض المشاريع الجارية، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

حضر الاجتماع، محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وحسن جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، ومحمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات.