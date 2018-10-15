«التوطين» تطلق تطبيق «تدبير» الذكي لخدمات العمالة المساعدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيقاً ذكياً يوفر حزمة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية المرتبطة بالعمالة المساعدة، والتي تقدمها مراكز الخدمة «تدبير». وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة: إن إطلاق تطبيق «تدبير» الذكي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز استخدامات التطبيقات الذكية في مجال تقديم الخدمات بسهولة ويسر وإنجاز المعاملات على مدار الساعة ومن أي مكان بالشكل الذي يحقق تطلعات وسعادة المتعاملين، وبما يتوافق وتوجهات الحكومة الذكية.

وأضاف: إن التطبيق يستهدف المتعاملين من الأسر وأصحاب العمل الذين يرغبون في استقدام وتشغيل العامل المساعد طبقا لأي باقة من الباقات المقدمة في مراكز «تدبير»، فضلاً عن استهداف العمالة المساعدة بمختلف فئاتها.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز «تدبير» من حيث اسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقاً لجنسياتهم والاطلاع على سيرهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية، فضلا عن تقديم معاملات الكفالة الشخصية والاستقدام، فضلاً عن خدمة تدريب وتوجيه العمال .

تدابير

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن تطبيق «تدبير» يوفر خصائص ومميزات عدة منها ميزة تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح. وأوضح خوري أنه سيتم تقديم المزيد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع المقبل منها الاطلاع على ملف صاحب العمل وتلقي رسائل التوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال، فضلا عن خدمة ودفع الرسوم واستخراج وتجديد وإلغاء العقود وتصاريح العمل وخدمة احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل المساعد. يذكر أن تطبيق تدبير متوفر في متجري «غوغل» و«أبل ستور» تحت مسمى Tadbeer uae.