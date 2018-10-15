«الإمارات للمعاقين بصرياً» تحتفي بمسيرة اليوم العالمي

المصدر: الشارقة ــ البيان

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً مسيرة اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، والذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، في بحيرة خالد ومن أمام القهوة الشعبية لحديقة المجاز في الشارقة.

وحضر الفعالية عادل الزمر رئيس مجلس إدارة الجمعية يرافقه أعضاء المجلس والمقدم أحمد المري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة، ومروان المشغوني مدير إدارة العلاقات العامة بمركز إكسبو الشارقة.

وبدأت المسيرة على أنغام موسيقى الشرطة العسكرية التابعة لمدرسة الشرطة بمشاركة عدد كبير من المكفوفين أعضاء الجمعية وفريق بصمة زايد النسائي التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب حضور كبير من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم العالي والعام ومراكز المعاقين، إضافة إلى مشاركة بارزة من الفرق التطوعية، التي ساهمت في تنظيم المسيرة وعدد غفير من الجمهور من أولياء أمور أصحاب الهمم والإعاقة البصرية وأقرانهم وفاق عدد المشاركين الخمسمائة مشارك.

وأعرب الزمر عن شكره للمساهمين في إنجاح المسيرة الخاصة باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين.

وقال الزمر إن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، يجسد الرغبة الصادقة والأكيدة من قبل مؤسسات المجتمع والأفراد في إذكاء الوعي العام عن أهمية وضرورة استخدام العصا البيضاء للمعاقين بصريا، فالعصا البيضاء ليست رمزا للإعاقة البصرية فحسب، بل هي من أهم الأدوات التي تحقق حرية واستقلالية الأشخاص المعاقين بصريا.