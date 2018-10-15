ولي عهد دبي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة «حمدان بن محمد الذكيّة»

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لـ«جامعة حمدان بن محمد الذكيّة» قراراً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة معالي ضاحي خلفان تميم.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: مطــــر محمـــــد الطايـــــر، نائباً للرئيس، وأحمد محمـــد بن حميــــدان، ود. لــؤي محمــــد بالهــــول، وسامي أحمد ضاعن القمزي، وعيـــسى عبـدالفتاح كاظــــم، وعبدالله جاســــم بن كلبــــان، وناصــــر بطـي الشامــــسي، وفاطمــــة غانــــم المــــرّي، وعبداللطيـــف عبيــــد الملا، ود. رجاء عيـــسى القــــرق، وأحمد حمــدان بن دلمــــوك، وذلك لمُدّة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من 02 أكتوبر 2018، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.