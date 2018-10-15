بحث التوسّع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفداً ضم كلاً من محمد شادي رباح مدير المبيعات بشركة جنرال موتورز، وإياد واكد مدير أول مبيعات بشركة ليبرتي للسيارات، وعلي خالد نزال مستشار مبيعات بشركة ليبرتي، لبحث التعاون في مجال تزويد الهيئة بالسيارات الكهربائية، لتعزيز الممارسات البيئية، والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتوسّع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث دشنت الهيئة منذ أكثر من عام محطة لشحن السيارات وتوفير الخدمة مجاناً من المحطة للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية، ما يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.