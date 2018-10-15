زيارة تفتيشية وانخفاض المخالفات إلى 7 في 2018 162

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

قال الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية أن المدينة نفذت 162 زيارة تفتيشية العام الجاري، حيث أظهرت انخفاض المخالفات إلى 7 فقط وهي تتعلق بأخصائيي الرعاية الصحية غير المرخصين.

واكد البلوشي في حوار مع «البيان» أن لدى المدينة خططاً لتكون أول هيئة اعتماد وطنية في الإمارات للمستشفيات والعيادات العاملة داخل المنطقة الحرة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، إذ تعمل السلطات الصحية على تحقيق نظام رعاية صحية عالمي المستوى، وجزء أساسي من هذه الرؤية أن تكون جميع المستشفيات العامة والخاصة معتمدة وفقاً لمعايير الجودة الوطنية والدولية، و«لتحقيق ذلك، قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) في المملكة الأردنية الهاشمية، لتسهيل عملية حصول القطاع التنظيمي على الاعتماد كونها جهة معتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، هذا ويتوقع أن تحصل سلطة مدينة دبي الطبية على الاعتماد بحلول عام 2020».

وتابع البلوشي: إن القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية يعتبر خط الدفاع الأول لحماية المرضى من الاستغلال أو الوقوع ضحايا للأخطاء الطبية والإهمال، حيث أخذ القطاع الطبي على عاتقه تولي مسؤولية تنظيم عمل كل المرافق الطبية الواقعة تحت نطاق مدينة دبي الطبية بشكل يكفل الحقوق والواجبات لكل من المريض والمشفى.

ميزات

وأوضح البلوشي أن مدينة دبي الطبية تقدم العديد من الميّزات للمستثمرين في المنطقة الحرة، منها التملك الحر بنسبة 100% لغير المواطنين، كما توفر محطة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بتأسيس الأعمال، إلى جانب الاعتماد الدولي للمعايير الخاصة بالعيادات الخارجية من الجمعية الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية- إسكوا، كما توفر سلطة مدينة دبي الطبية بوابة «مسار» الذكية، وهي تعنى بتوفير الخدمات الطبية والتجارية في آن واحد، حيث تلبي «مسار» الحاجة لبوابة ذكية واحدة، تقدم خدمات شاملة ومتنوعة من تقديم الطلبات وعمليات التجديد، وتندرج تحت مجموعات رئيسية هي تأسيس الأعمال التجارية، وترخيص أخصائي الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، كما تقوم سلطة مدينة دبي الطبية بمراجعة جميع الخدمات الحالية وابتكار واستحداث خدمات جديدة تلبي تطلعات العاملين والمستثمرين في المنطقة الحرة.

وكشف الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية عن تسجيل 81 شكوى في 2017 منها 74 طبية و34 غير طبية أما في 2018 فقد تم تسجيل 103 شكاوى، منها 25 طبية و78 غير طبية.

وأكد البلوشي أن لدى القطاع التنظيمي لجنة شكاوى مستقلة تأخذ على عاتقها النظر في مختلف الشكاوى الطبية وغيرها بكل شفافية وحياد، وتتألف من خبراء دوليين من أهل الاختصاص، وتتنوع مهامها ومسؤولياتها في النظر في الشكاوى المقدمة ضد أخصائيي الرعاية الصحية، واتخاذ القرارات المتعلقة بعمل المنشآت الطبية وفرض العقوبات والإجراءات التأديبية ضد العاملين فيها جرّاء سوء المعاملة، أو سوء الممارسة المهنية أو الإهمال وغيرها من المهام.

حملات

وأوضح البلوشي أن مدينة دبي الطبية نفذت ما يزيد على 206 زيارات تفتيش ميدانية في العام 2017 و162 زيارة في العام 2018، حيث سجلت 24 مخالفة في 2017 و7 مخالفات في 2018 تتعلق بأخصائيي الرعاية الصحية غير المرخصين، حيث تكون هذه الزيارات عشوائية مفاجئة ومنظمة.

وأكد أن التحقيق في جميع الشكاوى يكون بشكل دقيق ومفصل قبل اتخاذ أي قرار، حيث يتم التحقيق في جميع الشكاوى وحلها في غضون 3 شهور من تقديم الشكوى، ويعتبر القرار الصادر من اللجنة المكلفة المختصة نهائياً.

ويتم بعد صدور القرار، اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة بحق المنشأة الطبية أو الموظفين العاملين فيها وتتنوع من الغرامة المالية حسب نوع المخالفة أو الإنذار، أو الإيقاف عن العمل، أو إلغاء تصريح العمل.

إيقاف

ورداً على سؤال حول الطبيب الذي نشر فيديو يحمل مشاهد غير مقبولة تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي في أواخر شهر يناير الماضي، أوضح البلوشي أن الطبيب المذكور، ارتكب مخالفة تمس القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأطباء في دولة الإمارات، وعلى أثرها قامت اللجنة المختصة بالعقوبات بتغريم الطبيب وإيقافه عن العمل مدة 3 شهور، «وبدورنا نعمل بشكل حثيث ومتواصل مع شركائنا في المجال الطبي من خلال عقد الندوات والجلسات التوعوية في هذا الشأن، لضمان الجودة في العمل داخل المنشآت الطبية، وتعزيز معايير سلامة المرضى وحمايتهم وضمان سلامتهم».

ترخيص الأطباء

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بترخيص الأطباء في مدينة دبي الطبية، أكد البلوشي أن مدينة دبي الطبية هي الجهة الوحيدة والمخولة لمنح التراخيص الطبية للأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية العاملين في المرافق الطبية الموجودة في مدينة دبي الطبية، كما يستطيع الأطباء من خارج الدولة التقدم لامتحان مزاولة المهنة الخاص بمدينة دبي الطبية في المراكز المتخصصة، التي تقدم خدمات امتحان (البرومتريك)، والتقدم لرخصة مزاولة المهنة من داخل الدولة وخارجها عبر البوابة الذكية (مسار) التي يوفرها القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية.

وصرح البلوشي أن سلطة مدينة دبي الطبية، ستقوم بتنظيم مؤتمر مدينة دبي الطبية الأول لأفضل الممارسات الطبية في نوفمبر القادم، حيث سيدعو المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع مؤسسة حركة تحسين سلامة المرضى الأمريكية «بيه إس إم إف»، كل المستشفيات والعيادات الطبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبادل أفضل الممارسات التطبيقية لسلامة المرضى للمساعدة في تعزيز ثقافة السلامة الصحية، ويدعم هذا المؤتمر توجهات والتزام سلطة مدينة دبي الطبية بقيادة حركة سلامة المرضى في الشرق الأوسط، التي تسعى على الصعيد العالمي إلى خفض معدل الوفيات، التي يمكن تجنبها في المستشفيات إلى نسبة صفر بحلول عام 2020.

ويتضمن مؤتمر مدينة دبي الطبية لأفضل الممارسات الصحية ثلاث فئات للمشاركة هي: مكافحة العدوى وإدارة الدواء، والنهوض بثقافة السلامة، وتعزيز بيئة إيجابية للرعاية، وترتبط هذه الفئات بالتحديات التي حددتها حركة تحسين سلامة المرضى، للتغلب على بعض تحديات سلامة المرضى الأساسية التي تواجه المستشفيات اليوم.

وخلال المؤتمر الذي سيعقد بتاريخ 18 نوفمبر المقبل على مدار اليوم في مدينة دبي الطبية، سيتم تقديم 4 عروض تقديمية لكل فئة من الفئات، وسيتم اختيار المشاركات عن أفضل الممارسات الصحية المطبّقة، ما يمثل مورداً قيماً ومهماً للقطاع الصحي في الإمارات العربية المتحدة.