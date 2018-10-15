تعاون بين «الجليلة للأطفال» ومستشفى مورفيلدز دبي للعيون

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى مورفيلدز دبي للعيون، أمس، عن بدء المرحلة الثانية من التعاون الطبي بينهما، تأسيساً على الشراكة الناجحة التي بدأت قبل عام 2016.

وسيركز «مورفيلدز دبي» خلال تعاونه مع «الجليلة التخصصي للأطفال» جهوده الطبية لتوفير خدمات الجراحات الدقيقة والمعقدة في طب عيون الأطفال للأطفال الرضع، وذلك من خلال علاجٍ تخصصي يعد الأفضل عالمياً، مما سيعزز في الوقت نفسه من جهود الجليلة للأطفال لتحقيق رؤيتها بأن تتبوأ مكانة رفيعة بين أفضل 10 مستشفيات أطفال في العالم.

وسيواصل المستشفيان إجراءات تنظيم الإحالات المشتركة للمرضى الصغار مع استمرار استشاريي طب عيون الأطفال في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون في إجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية متعددة التخصصات في مقر مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وخاصةً للأطفال دون عمر السنة، بينما ستنتقل كافة الخدمات الأخرى في طب عيون الأطفال، بما فيها رعاية مرضى العيادات الخارجية وجميع العمليات الجراحية الأخرى للأطفال فوق عُمر السنة، إلى مقر مستشفى مورفيلدز دبي.

وقال الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: يحظى مستشفى مورفيلدز للعيون بشهرة عالمية كمستشفى عالمي رائد متخصص في طب العيون، وعلى مدى العامين الماضيين كان لمورفيلدز دبي إسهامٌ جوهري في الإطلاق الناجح للجليلة للأطفال.