6 مخمورين يعتدون على مركبة شرطة

المصدر: الشارقة - البيان

نظرت محكمة جنايات الشارقة، في جلستها أمس، قضية إتلاف سيارة شرطة وتحطيم زجاجها، والمتهم فيها 6 أشخاص من جنسية أفريقية بينهم امرأة، أقدموا وهم مخمورون على فعلتهم، معللين ذلك بمحاولة إخراج صديقهم الذي تم إلقاء القبض عليه على ذمة قضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء القبض على أحد الأشخاص ووضعه في دورية الشرطة، حيث تفاجأ فريق الضبط بهجوم على المركبة من قبل 6 أفارقة عمدوا إلى كسر زجاج المركبة الخلفي من اليمين وحاولوا تحرير صديقهم بفتح الباب، لكنه لم يتحرك نتيجة للخوف والتوتر، حيث بقي داخلها ولم يتمكن من الخروج.

واعترف المتهمون بشرب الخمر لكنهم نفوا واقعة تحطيم وإتلاف زجاج المركبة الخاصة بالشرطة. وتم حجز القضية للحكم بتاريخ 31 أكتوبر الجاري.