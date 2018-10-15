«مجلس دبي» يعزز الحضور العالمي لشباب الإمارات

المصدر: دبي ـــ البيان

نظّم مجلس دبي للشباب، زيارة إلى عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالشباب، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، وذلك ضمن سعيه في التعريف بالتجربة الإماراتية في تمكين الشباب والمبادرات التي يطلقها المجلس، وتعزيز حضور شباب الإمارات في الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها، وتحظى بحضور شبابي كبير.

وقد اشتمل جدول الزيارة التي أتت على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في منتدى الشباب العالمي، الذي ينظم بدعم من الأمم المتحدة، على مجموعة من الجلسات النقاشية، حيث اطلع وفد المجلس المكون من مريم المنصوري رئيسة المجلس، وعائشة الرميثي عضوة المجلس، خلال جولته في مدينة نيويورك، على الأنشطة والفعاليات التي تنظمها «اليونيسيف» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما تم زيارة مركز المكتشفين، ومجلس الشباب الخاص بالمدينة، ولجنة الإنقاذ الدولية، وجامعة نيويورك، بالإضافة إلى زيارة قنصلية دولة الإمارات.

كما اطلع الوفد خلال زيارته لمدينتي كاليفورنيا ولوس آنجلس على الأنشطة التي يقوم بها فريق «مبادرة المرأة والفتاة»، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة.

تجربة رائدة

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «تجربة دولة الإمارات الرائدة في تمكين الشباب، أصبحت واحدة من التجارب المهمة عالمياً، كما أنها أصبحت تحظى باهتمام عالمي، لا سيما من خلال المبادرات المبتكرة التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب، أو المجالس الشبابية المتوزعة في جميع إمارات الدولة».

حرص

وبدروها، قالت مريم المنصوري رئيس مجلس دبي للشباب: «الزيارة التي قام بها وفد مجلس دبي للشباب، تأتي من الحرص على التعريف بإنجازات الشباب الإماراتي، وفسح المجال أمامهم لمناقشة آرائهم وأفكارهم مع شباب العالم، عبر المنصات الدولية المهمة، التي تناقش قضايا الشباب حول العالم، وإيجاد نوع من التواصل لتبادل المعارف والخبرات».