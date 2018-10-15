استعراض تجربة الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين

المصدر: جنيف-البيان

عرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في منتدى النساء البرلمانيات، ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم وتمكين المرأة ومشاركتها في المجالات كافة، وكذلك تجربة الدولة في العلوم المتقدمة.

وقد مثل الشعبة البرلمانية في هذا الاجتماع عفراء راشد البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، النائب الثاني لرئيس منتدى النساء البرلمانيات، وعلياء سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وتفصيلاً أكدت عفراء البسطي خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 28 لمنتدى النساء البرلمانيات، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 139 والمجلس الحاكم في دورته الـ 203 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له، التي انطلقت أعمالها أمس في مدينة جنيف السويسرية، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في أبريل 2018، أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها.

لافتة إلى أن «الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031» ترتكز على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي من خلال العمل على 8 أولويات علمية حتى العام 2031 و30 هدفاً علمياً حتى 2021 وسيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بمشاركة 10 جهات وتشكيل 8 مجالس على مستوى القطاعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أن «الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة» تركز عبر استراتيجياتها الثلاث على 8 أولويات علمية.